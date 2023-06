- În viaţa mea n-am reuşit să trec nici un test, însă acum sunt foarte fericită că în sfârşit, am dat lovitura! Am obţinut 10 puncte! Spuse o blondă entuziasmată prietenei sale.- Felicitări!...Dar despre ce test este vorba?- Testul I.Q.!Mi-a spus cineva că sportul te ajută să iei decizii bune în momente dificile. Aşa este. Astăzi, după ce m-am întors de la sală, am decis să nu mă mai duc acolo niciodată.- Vreţi să divorţaţi? întrebă judecătorul .- Da, răspunse soţul.- Dar dumneavoastră ?- Şi eu, răspunse soţia.- Atunci, de ce spuneţi aici în cerere că nu vă înţelegeţi, continuă judecătorul.Am aflat cum să slăbesc, se pare că este o dietă foarte bună care spune că nu trebuie să mai mănânci după şase. E perfect, oricum după şase feluri nu îmi mai e aşa foame.Ion vine într-o zi la Gheorghe şi îi spune :- Ascultă, mi-a murit unchiul, poţi să-mi împrumuţi costumul tău cel negru?- Bineînţeles! La aşa un necaz, sigur că te ajut !Trece o lună, dar Ion nu aduce costumul înapoi. Se duce Gheorghe cam supărat, la Ion:- A trecut o lună, unde e costumul?- Păi… la unchiu’…Pe Alinuţa o ceartă maică-sa:- Cum ai putut să mănânci toate bomboanele fără să te gândeşti la frăţiorul tău?- Tot timpul m-am gândit la el. Speram să nu vină până nu le termin.