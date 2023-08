Doi nebuni evadează dintr-un sanatoriu. La un moment dat ajung pe un zid pe care era un far de supraveghere. Unu dintre ei zice:– Eu aprind farul şi tu te cobori pe raza de lumină.– Băi ești nebun? Eu să ajung la jumătatea drumului şi tu să stingi lumina?Ion cu Maria stăteau de vorbă. Maria:– Când eram mică, îmi spuneau toți că dacă mă strâmb așa o să rămân…Ion:– Eh, Mărie, nu poți acum să spui că nu te-a prevenit nimeni…Într-o seară, Ion şi Maria, după o ceartă înfocată, hotărăsc să nu-şi mai vorbească.Se pun ei în pat, iar Ion, care trebuia să se trezească de dimineață îi scrie un bilețel Mariei:“Trezește-mă la ora 5”.Dimineața, la ora 10, se trezește şi Ion. Nervos nevoie mare, se uită în pat şi găsește un alt bilet:“Este ora 5.Trezeşte-te!”– Veți lua câte două lingurițe din acest sirop în fiecare seară, înainte de culcare, recomandă doctorul scoțianului.– Imposibil, domnule doctor! exclamă acesta.– De ce?– Pentru că nu am acasă decât o linguriță.– I-am dăruit soției cartea “Cum să economisești bani”.– Şi care este rezultatul?– Am lăsat fumatul şi am slăbit cu zece kilograme.