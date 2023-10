Un scoțian împreună cu soția și copilul merg la un concert de muzică clasică. Plasatoarea îi spune:- Dacă cumva copilașul zbiară, trebuie să părăsiți sala. Bineînțeles, banii pentru bilete îi veți primi înapoi.Către sfârșitul concertului, scoțianul i se adresează soției:- Mai e mult?- Câteva minute doar...- Bine, atunci smucește-l un pic pe junior!O fetiţă vine acasă şi îi spune mamei:- Un băiat de la mine din clasă mi-a zis azi să ne jucăm de-a doctorul.- Vai de mine! Şi ce-aţi făcut?- M-a lăsat să aştept o jumătate de oră pe culoar şi apoi, când nu am vrut să-i dau şpagă, m-a trimis acasă.- În viaţa mea n-am reuşit să trec niciun test, însă acum sunt foarte fericită că în sfârşit, am dat lovitura! Am obţinut 10 puncte!, spuse o blondă entuziasmată prietenei sale.- Felicitări!...Dar despre ce test este vorba?- Testul I.Q.!Mi-a spus cineva că sportul te ajută să iei decizii bune în momente dificile. Aşa este. Astăzi, după ce m-am întors de la sală, am decis să nu mă mai duc acolo niciodată.- Vreţi să divorţaţi? întrebă judecătorul .- Da, răspunse soţul.- Dar dumneavoastră ?- Şi eu, răspunse soţia.- Atunci, de ce spuneţi aici în cerere că nu vă înţelegeţi?, continuă judecătorul.