Ion stă întins sub un pom, priveşte păsările de deasupra capului său şi vaca ce paşte în apropierea sa.- Nu-i bine orânduită lumea asta, gândeşte el în sinea sa. Acestei mici păsări i s-a dat o libertate prea mare, pe când vaca stă legată cu o sfoară.La un moment dat, pasărea îi cade drept în cap.- Doamne, cât eşti Tu de înţelept! Dacă era vaca în copac?Un vultur stătea de câteva ore degeaba pe o cracă într-un copac. Un cocoş vine şi îl întreabă:- Pot să stau şi eu ca tine lângă copac să mă odihnesc?- Da, îi răspunde vulturul, de ce nu!Aşa că se aşază şi cocoşul să se odihnească. Dintr-odată, apare o vulpe şi-l înhaţă.Morala: Ca să stai şi să nu faci nimic trebuie să stai foarte, foarte sus!Un evreu îi dă sfaturi în afaceri fiului său:- Fiul meu, dacă vrei să fii un bun om de afaceri, trebuie să fii cinstit!Totdeauna trebuie să-ţi ţii cuvântul dat!Uită-te la mine: am zis că iau, am luat! Am zis că dau, am zis!După mai multe pahare băute la masa de Revelion, un tip povestea:- Când eram mai tânăr şi îndrăgostit, eu vorbeam şi ea asculta. După ce ne-am căsătorit, vorbea ea şi eu ascultam. Acum vorbim amândoi şi ascultă vecinii...La dentist:- Domnule doctor, aţi uitat că de trei minute stau cu limba scoasă?, zice pacienta iritată!- N-am uitat, vreau doar să-ţi scriu reţeta în linişte.- Mamă, mamă vine tata!- Pe care trotuar?- Pe ambele!