Şeful de secţie îi strânge pe poliţişti la un loc şi le spune:- Băi, mâine să veniţi îmbrăcaţi frumos că mergem la „Nunta lui Figaro”.A doua zi vin poliţiştii toţi îmbrăcaţi la costum, cu neveste, copii, cadouri, flori. Când îi vede şeful de secţie se ia cu mâinile de cap şi le zice:- Mă, idioţilor, nu mergem la nunta propriu-zisă, „Nunta lui Figaro” este o operă, teatru, operetă întelegeţi?La care ei:- Şi ce te superi aşa şefu', dumneata când ai venit la „Lacul Lebedelor” cu undiţele, am zis noi ceva?Soția către soț la petrecere:- Bravo, Mitică, bravo! Mai cântă vreo 3-4 cântece!- De ce să mai cânt că m-am săturat!?- Cântă, cântă! Când cânți, nu bei!La tribunal, judecătorul:- Și vreți să sustineți că ați crezut că portmoneul găsit vă aparține?- Portmoneul nu, dar bancnotele îmi păreau cunoscute…- Tu, Rozi, la voi cât durează preludiul?- Cam trei ore!- Și ce face Gheorghe în tăt acest timp?- Se milogește!La piață:- Domnule, cumpărați flori pentru scumpa dumneavoastră nevastă!- Nu am nevastă.- Atunci, pentru iubită.- Nici iubită nu am.- Atunci, cumpărați, pentru că aveți o viață atât de liniștită!