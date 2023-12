- Soțul meu e atât de religios încât își iubește dușmanii!- Nu mai spune... Şi are mulți dușmani?- Țuica de prune şi femeile!Tatăl își întreabă copilul de 4 ani:- Știi cumva de ce nu mai taie lama mea de ras?- Nu știu, tată... când am ascuțit eu creioanele tăia bine!...O femeie pe patul de moarte. Soțul, lângă ea cu lacrimi în ochi o mângâie tandru pe creștet.- Dragă, zice soția, trebuie să îți spun ceva.- Nu, dragă, stai liniștită, nu vorbi.- Ba da, trebuie să-ţi spun că te-am înșelat cu toți prietenii tăi.- Da, știu dragă, de-aia te-am şi otrăvit.Dacă constructorii ar înălța clădirile în același fel în care programatorii își concep programele, atunci prima ciocănitoare care s-ar ivi ar distruge civilizația.Un om în deșert vede o fântână şi strigă:- Apă, apă, apăăăăăăă!Imediat iese unu' din fântână şi zice:- Unde, unde?Un scoțian află că mai are o oră de trăit.Îl vizitează prietenul cel mai bun care-l observă zâmbitor şi-l întreabă mirat. - Cum ai aflat că mai ai o oră de trăit şi zâmbești?- Păi mă bucur că nevastă-mea şi soacră-mea vor trebui să-mi facă înmormântarea din banii lor.Un bețiv, plin de bunăvoință, explică:- Apa este un lichid incolor şi insipid care se folosește la spălatul rufelor şi despre care unii spun că se poate bea.La ușă sună un rudar şi întreabă:- Nu aveți cumva vreo vechitură de care v-ați putea lipsi?- Stai puțin s-o chem pe soacră-mea!