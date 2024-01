Bubulina: - Bulă, plângeai după mine, dar te-ai dus la alta.Bulă: - Ai dreptate, Bubulino, dar să știi că m-am dus trist…Bulă e plecat cu clasa într-o excursie pe munte. Proful de Geografie:- Bulă! În fața ta e Nordul, la stânga e Vestul, la dreapta e Estul. Ce ai în spate?- Un rucsac!Am înţeles că te-ai despăţit de Gigel. De ce?- Păi mi-a zis că sunt soarele Iui.- Şi?- Când i-am verificat mesajele, nebunul avea un univers întreg...Bulă este disperat! Are mari probleme cu vederea și, într-o zi, își ia inima în dinți și se duce la oftalmolog.Intră pe ușă, este consultat, după care Bulă întreabă:- Domnule doctor, ce părere aveți, am nevoie de ochelari sau nu?!- Doamna doctor…Bulă merge la oftalmolog, care îi arată pe tablă literele: C Z W N O S T A X C Z.- Poți să citești asta?, îl întreabă doctorul.- Dacă pot să citesc, hmm… Ce întrebare! Chiar îl cunosc pe tip!Ce cadou ţi-a adus Moş Crăciun, Mimi?- Un storcător de fructe şi legume.- Şi merge bine?- Mda… merge… numai că după ce trec sărbătorile, va trebui să zugrăvim bucătăria.