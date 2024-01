Șeful cel nou, la prima ședință cu angajații:- Nu mă priviți ca pe un șef, ci ca pe un prieten care are mereu dreptate!Doi bețivi, la o bere:- Auzi Costele, azi îmi sărbătoresc nunta de tablă!- Ce sărbătoare mai e și asta? întreabă Costel.- Se împlinesc cinci ani de când nevastă-mea îmi dă să mănânc numai conserve.Un polițist vine într-o zi acasă cu un televizor ultimul răcnet.- De unde ai televizorul? întreabă soția.- L-am câștigat la un concurs organizat de poliție.- Ce fel de concurs?- De matematică.- Și ce v-au dat de făcut?- Cât fac 5×5? Iar eu, cu 17, am ieșit pe locul trei.- Tată, spune-mi, de ce bărbații de la noi nu pot avea mai multe soții, așa cum e în Africa?- Ești încă mic, fiule. Când vei crește, o să înțelegi că, într-un stat civilizat, legea îi apără pe oameni...Îngrijitorul se uită foarte atent în gura crocodilului.- Ce are? întreabă un vizitator.- Încă nu știu. Medicul veterinar n-a mai ieșit de acolo, de vreo jumătate de oră...Două prietene într-o galerie de artă. Una dintre ele, arătând spre un tablou cu nud de femeie, spuse:- Dragă, am auzit că ai pozat nud pentru maestru.- Vai, dragă, cum poți să crezi așa ceva? Eu acum sunt femeie măritată, m-a pictat din memorie.