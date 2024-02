Soţia către soţ:– Dragă, trebuie să-i spui fiului nostru să nu se însoare cu proasta aceea!– Asta-i culmea, de parcă pe mine m-a atenţionat cineva.- Cu ce te ocupi dumneata, domnișoară?- Fac trotuarul! Ce naiba să fac altceva?, îi răspunde femeia.- Dar gropile cine le face, domnișoară?- Iubire, ce avem la micul dejun?- IKEA sandwich!- Ce sandwich mai e și asta?- Toate cele necesare sunt în frigider ... trebuie doar să le asamblezi.Sfântul Petru catre Dumnezeu:- Doamne, au venit niste atei la Tine să-ți ceară ajutorul.- Spune-le că nu exist.Un tip vine la ghicitoare și aceasta îi privește palma:- Groaznic! Soacră-ta va muri peste două zile.- Asta știu și fără tine. Pe mine mă interesează dacă o să fiu prins sau nu!Doi purici într-un bar. Se îmbată ei și la un moment dat unul spune:– Hai acasă.Ajungând ei în stradă celălalt spune:– Mergem pe jos sau luăm un câine?Examen la anatomie. Profesorul:– Ce organ al corpului omenesc reprezintă simbolul dragostei?– La bărbat sau la femeie?, întreabă o studentă.– Of, Doamne, oftează profesorul, pe timpul meu era pur şi simplu inima.Discuție între un colonel și un sergent:– Soldat, du-te și udă florile din curte.– Dar plouă afară domnule colonel.– Nu-i nimic, îți iei umbrela.Soțul se întoarce de la vânătoare.- Ei, cum a fost vânătoarea, dragul meu ?- Bună, de-acum n-o să mai cumpărăm carne o lună.- Cuuum, ai împușcat un cerb ?!- Nu, am băut tot salariul.Discuție între doi scoțieni:– Fata mea s-a căsătorit cu un american.– Din dragoste sau pentru bani?– Din dragoste pentru bani.