Discuție între doi bețivi:- Bă, de când m-am căsătorit, nevastă-mea umblă numai prin cârciumi.- Așa mult bea?- Nu, nu, mă caută pe mine!- De ce ai ochiul vânăt, Costele?- Păi, m-am amețit puțin, am sărutat cu foc mireasa, ginerele m-a văzut și… pac!- Păi, la nuntă se obișnuiește!- La nuntă da, dar nu la un an după...- Nevastă-mea și-a dorit de Anul Nou să-i fac un cadou: ori un colier de perle, ori un aspirator.- Și ce i-ai luat?- Colierul, bineînțeles, că imitație de aspirator n-am găsit.Un tip vine acasă într-o seară de martie cu un buchet mare de flori pentru nevastă-sa. Ea îi spune:- Presupun că asta înseamnă că în următoarele trei zile va trebui să stau pe spate, cu picioarele larg desfăcute...Soțul îi răspunde mirat:- De ce? N-ai nicio vază?Un oltean vine la bar:- Două sute de răchie, în două pahare.- De ce în două pahare, că ești singur, întreabă barmanul.- Am un prieten plecat în Afganistan și mi-a spus să beau și pentru el.A doua zi la fel, a treia zi la fel și tot așa se repetă istoria până într-o zi când vine și cere o sută de rachiu într-un pahar.- Dar ce, Doamne ferește s-a întâmplat, ți-a murit prietenul?- Ah, nu, m-am lăsat eu de băut!