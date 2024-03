O blondă se pregătește să plece de acasă, având în mână ambele chei ale mașinii. Soțul o întreabă:- De ce ai luat amândouă cheile?- Păi nu vezi ce ger este? Poate nu pornește la prima cheie!La ora de psihologie, profesorul ardelean își întreabă elevii, arătând al treilea deget de la mâna dreaptă:- Știți de ce nu folosesc indienii degetul acesta?Nimeni nu răspunde la întrebare.- Fiindcă este al meu!Mama ajunge acasă și își întreabă copiii:- Ce ați făcut voi azi, dragii mei?- Eu am spălat vasele, zice Roxana.- Eu le-am șters, adaugă Andreea.- Eu am adunat cioburile, spune Alex.Soțul vine seara acasă obosit și nervos. Soția îi sare bucuroasă în brațe:- Dragul meu, sunt însărcinată!- Și tu?!- De ce eşti aşa de nervos, Bulă?- Pentru că pescuiesc.- Dar credeam că pescuitul linişteşte.- Doar pe cei care au permis.Un român se trezeşte mahmur a două zi după o beție.Merge la baie şi, privindu-şi faţa șifonată şi ochii bulbucaţi, zice:- Păi, cum dracu’ să nu bei cu faţa asta?!O blondă la spovedanie:- Părinte, am preacurvit.- De câte ori, fiica mea?- Părinte, am venit să mă spovedesc, nu să mă laud!- Ce faceți?- Jucăm table?- Păi fără zaruri?- Mergem pe încredere!