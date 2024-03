Șeful cel nou, la prima ședință cu angajații:- Nu mă priviți ca pe un șef, ci ca pe un prieten care are mereu dreptate!- Aveți paturi mici cu picioare înalte?- Da, dar la ce vă trebuie?- Să auzim când cade copilul!Un polițist vine-ntr-o zi acasă cu un televizor ultimul răcnet.- De unde ai televizorul? întreabă soția.- L-am câștigat la un concurs organizat de poliție.- Ce fel de concurs?- De matematică.- Și ce v-au dat de făcut?- „Cât fac 5×5?” Iar eu, cu 17, am ieșit pe locul trei.La nea Ion vine în vizită un fermier texan pentru schimb de experiență. Se uită americanul la bucățica de pământ a lui nea Ion și zice:- Mr. Ion, eu am o fermă de-mi trebuie o zi să o înconjor cu mașina!- Păi tot așa rablă de mașină avem și noi!Într-o seară, tatăl merge să-și ia fiul de la școală. Cu nostalgie, tatăl privește școala și zice:- Aici am învățat și eu, acum 30 de ani!La care fiul îi răspunde:- Știi, tati, diriginta ne-a zis azi că așa tâmpiți ca noi n-a mai avut de 30 de ani!Doi copii se laudă cu părinții lor.- Tatăl meu e polițist, zice primul.- Al meu este medic stomatolog agricol, răspunde cel de-al doilea.- Cum adică?- Pune dinții la greblă!