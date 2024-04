-Nu am nici un folos după câinele ăsta! se plânge Gheorghe lui Ion.- Cum? Nu păzește casa?- Nu chiar. De exemplu, noaptea trecută a lătrat atât de tare încât n-am auzit că au venit hoții.Ion, la Spitalul municipal din Caracal. Completare fişă de internare, rubrica: antecedente personale patologice. Interviu luat de medic pacientului:- Ceva probleme la naştere?- Domn doctor, cu tot respectul, dar cred că sunteţi orb!- De ce spui asta?!- Păi eu sunt bărbat. Cum să nasc?!Un beţiv opreşte un taxi:- Sunteţi liber?- Da.- Atunci... hai să stăm puţin de vorbă- Tăticule, ce fel de propoziţie este: Nu avem bere în casă?- Asta nu e propoziţie, e catastrofă!Anchetatorul:- De ce v-aţi înjunghiat soţul?- Păi dacă-l împuşcam, trezeam copilul...Am intrat prima oară în Palatul Parlamentului şi am exclamat:- Vai, ce frumos miroase!- Păi, uite câți freacă mentă pe aici!- De ce ai furat maşina?- Am vrut să ajung la lucru mai rapid, domnule judecător.- Ai fi putut lua autobuzul!- Pentru autobuz n-am carnet, domnule judecător!- Domnule mecanic, ați putea să-mi montaţi la Trabantul meu airbag, ambreiaj automat şi tot ce are o maşină de lux?- Da.- În cât timp?- În trei ore.- Faci mişto?- Tu ai început!