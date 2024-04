Mama aude gălăgie în coridor, în toiul nopții. Iese din dormitor și îl vede pe Bulă cu o umbrelă în mână.- Unde pleci în toiul nopții?- La bordel.- Ai tâmpit! Mucosule! Treci la culcare imediat.După vreo jumătate de oră iar aude gălăgie. Iar Bulă.- Unde pleci iar?- La bordel.- Treci imediat în camera ta.- Bine, dar să vedem noi cum ajunge tata pe ploaia asta acasă.Maria s-a dus în pădure să culeagă floricele împreună cu Ion, dar cum era multă lume pe-acolo, chiar asta au făcut.El vorbește cu ea la telefon:- Iubito, eram pe DN 1 în drum spre Ioana, când am avut explozie la cauciucul stânga față. Mașina a derapat și s-a rostogolit. Noroc că m-am oprit într-un copac, altfel nu mai eram în viață. Am reușit să ies din mașină cu două secunde înainte să cadă în prăpastie. Acum sunt la spital. Am fractură la mâna stângă, piciorul drept amputat, trei coaste rupte, traumatisme cerebrale deschise și contuzii severe.Ea:- Cine naiba e Ioana?- Dragule, ce părere ai despre relația noastră?- Numără stelele de pe cer și ai să-ți dai seama.- Wooow, este infinită!!- Nu, este o pierdere de timp...- De fapt, de ce nu te căsătorești cu ea?- Ei, cum să-ți spun, are o anumită greutate în exprimare!- Adică?- Nu poate să pronunțe Da.