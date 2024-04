Judecătorul întreabă martorul la proces:- La ce distanță v-ați aflat de locul accidentului?- La șase metri și 75 de centimetri.- Și cum de știți așa de exact?- Când am văzut accidentul, mi-am dat seama pe loc că voi fi întrebat la proces și am măsurat…Într-o noapte, la spital, o asistentă îl trezește pe pacientul care dormea un somn adânc și îi spune:- Treziți-vă, am uitat să vă dau somniferul!Bulă, în clasa I, vine de la școală zgâriat pe față și pe mâini. Mama lui, îngrijorată și speriată, îl întreabă:- Bulă, ce-ai făcut?- Mamă, la școală doamna învățătoare ne-a spus să ne prindem de mâini și să dansăm în jurul bradului de Crăciun!- Și de unde ai atâtea zgârieturi?- Păi am fost puțini la școală…Nevasta găsește telefonul soțului și începe să citească mesajele.- Cine naiba e Ioana?!? Și de ce scrie că i-ar plăcea să o vizitezi a cincea oară săptămâna asta?- Hmm… Cred că a greșit numărul, dragă!- Cum?!? Dar scrie destul de clar la final: „Te aștept cu nerăbdare, dragă Costele!” Sau nu te cheamă așa?!?- Ba da, recunosc că e pentru mine! Dar numărul e greșit! Numărul corect este șase! Să ne vedem a șasea oară săptămâna asta!- M-am întors zilele trecute în România, după ce-am fost plecat 20 de ani în SUA. Mi-au revenit atâtea amintiri în minte!- Cum ar fi?- Mai exact, mi-am adus aminte de ce-am plecat!