Trei tenori, cu "3 voci magnifice", pe scena Casei de Cultură din Constanţa

La rândul său, Ştefan von Korch este singurul solist român ce a luat parte la turneul China 2023 Tour, alături de Orchestra Reino de Aragón din Spania, sub bagheta dirijorului Ricardo Casero, turneu în cadrul căruia a concertat inclusiv pe scena prestigioasei Zhuhai Opera House. Ştefan von Korch este aclamat pentru acutele remarcabile, ce îi permit inclusiv abordarea celor mai înalte partituri scrise pentru vocea de tenor, ca rolul din opera „I Puritani”. Alte repere din cariera sa includ roluri de marcă în opere şi operete prezentate pe cele mai mari scene din România: „Bărbierul din Sevilla”, „Elixirul dragostei” şi „Falstaff”, „Rigoletto”, „Văduva veselă” etc. Pe plan internaţional, el a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul Naţional Bratislava. Din acest an, tenorul Ştefan von Korch a devenit şi promotorul concertelor „Musical Extravaganza”, evenimente care apropie scena lirică de publicul de toate genurile.



Vlad Miriţă este un maestru al crossover-ului şi reuşeşte să creeze punţi interesante între sfera pop şi cea a muzicii culte. El îşi leagă numele de participarea României la Eurovison, în 2008, alături de Nico, dar şi de apariţii pe scena Operei Naţionale din Bucureşti şi pe alte scene de marcă, în roluri lirice. Dacă în zona lirică a făcut impresie în producţiile „Tosca”, „La Traviata”, „Aida”, „Lucia di Lammermoor”, „Văduva veselă” şi a primit Premiul Teatrului de Operă din Viena şi a cântat de numeroase ori alături de reputata soprană Mariana Nicolesco, în universul Disney vocea sa este identitatea sonoră a foarte îndrăgitului Hugo din filmul de animaţie „Cocoşatul de la Notre-Dame” şi a altor personaje. În turneul „3 voci magnifice”, el aduce versatilitate şi inflexiuni calde, cu care încântă şi delectează spectatorii în egală măsură.





Acestea sunt doar câteva dintre nestematele muzicale cu care cele trei voci magnifice vor încânta publicul în primul turneu ce le reuneşte pe scenă. Alături de cei trei solişti, se va afla Orchestra Simfonică „Valahia”, care îl va acompania pe Placido Domingo în concertele de la Bucureşti şi Cluj-Napoca din luna noiembrie. Precizăm că Alin Stoica este singurul tenor român care, la finalul anului trecut, a performat în cadrul concertului de Crăciun de la Vatican şi a fost invitatul Papei într-o întrevedere privată. Solistul este şi unicul deţinător din România al premiului „Luciano Pavarotti”. Datorită acestei reușite, tenorul Alin Stoica a primit invitația de a cânta la Concertul omagial cu ocazia împlinirii a zece ani de la dispariţia lui Luciano Pavarotti la Arena di Verona alături de nume sonore din lumea muzicii cum ar fi Placido Domingo, Jose Carreras, Andrea Bocelli, Il Volo, Eros Ramazzotti, soprana Angela Gheorghiu și alții. Descris de către critici ca fiind „un tenor cu o voce colosală cum nu s-a mai auzit de ceva vreme pe scenele românești și nu doar”, Alin Stoica vine în turneul „3 voci magnifice” cu câteva repere de mare forţă dramatică, ce vor încânta cu siguranţă publicul.