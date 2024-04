Grevă în muzee şi biblioteci. "Nu îngropaţi cultura! Noi luptăm pentru trecut, prezent și viitor"

Totodată, aceştia au vorbit despre neonorarea promisiunilor făcute de Guvernul României în timpul negocierilor cu reprezentanții Federației Naționale a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia” și președintele CNS Cartel Alfa, Bogdan Iuliu Hossu, privind eliminarea inechităților salariale apărute ca efect al OUG 128/2023, angajații din muzeele și bibliotecile publice fiind umiliți, iar munca lor, nerespectată.





Sindicaliştii au declarat că, în ultimii ani, autoritățile s-au obișnuit ca slujbașii culturii să stea, obedienți, cu capul plecat și să aștepte, dar de data aceasta, a precizat preşedintele Sindicatului „Ovidius” al Lucrătorilor din Muzee Constanța, Oana Grigoruţă, ei sunt cei care promit că nu se vor opri aici. Ba dimpotrivă, sunt dispuşi să meargă mai departe, chiar până la declanşarea unei greve generale.







„Suntem ignoraţi total. Salariile sunt la pământ”



„Victoriile noastre de astăzi vor reprezenta structura pe care se va cimenta în viitor respectul pentru cultură și pentru slujitorii acesteia. Așadar, stimați guvernanți, nu îngropaţi cultura! Noi existăm, muncim, luptăm pentru trecut, prezent și, mai ales, pentru viitorul tuturor. Joi, 4 aprilie, au intrat în grevă toți angajații care fac parte din sindicatul nostru, care sunt în jur de 120, cărora li s-au alăturat cei de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii. În primul rând, salarizarea este motivul pentru care luptăm, deoarece încă există salarii sub 3.000 de lei, pentru că nu toate instituțiile de cultură din Constanța sunt de rang național și, atunci, acestea au salarii diferite. Noi recunoaștem că sunt și salarii mai mari, dar majoritatea sunt mici, ceea este inacceptabil. Avem colegi care vin de la Năvodari sau din alte părți și care dau aproape jumătate din acest salariu pe drum. Ne-au spus că ar putea să se angajeze în altă parte, dar le place atât de mult ceea ce fac încât nu pot renunța”, a declarat Oana Grigoruţă, pentru „Cuget Liber”.











La rândul său, liderul sindicatului din cadrul Muzeului de Artă Constanţa, Florica Burcea, a precizat că tot ce îşi doresc angajaţii din cultură este să fie băgaţi în seamă de Guvern, în condiţiile în care cultura este mereu dată deoparte. „Suntem ignoraţi total. Salariile sunt la pământ. Vreau să vă spun că avem colegi care nu vor să iasă la pensie, dar pentru că ar primi nişte pensii de mizerie, au preferat să îşi prelungească, pentru o perioadă, contractele de muncă. Ultima majorare a avut loc în luna ianuarie, cu 5%, o nimica toată faţă de ce ni s-a promis în 2017. Nu mai tolerăm aceste situaţii. De asemenea, lumea ar trebui să ştie că munca dintr-un muzeu nu este doar ce se vede. Există şi un depozit, unde mai avem în jur de 8.000 de lucrări de care avem grijă, precum şi două anexe ale muzeului, Muzeul «Ion Jalea» şi cel de la Topalu. Mai mult decât atât, noi suntem singurii din Constanţa cărora nu li se dau sporuri de toxicitate, iar noi lucrăm, uneori, cu pânze vechi de peste 100 de ani, cărora nu le putem face nimic, doar inhalăm tot praful şi toţi microbii”, a adăugat preşedintele sindicatului.











Întrebată ce părere are despre acţiunea de protest a colegilor săi, Lelia Rus Pîrvan, directorul instituţiei de cultură, a precizat următoarele: „Chiar dacă nu fac parte dintr-un sindicat, consider normal protestul colegilor mei, deoarece chiar specialiştii care au grijă de patrimoniul cultural al acestei ţări au salariile extrem de mici, iar noi nu avem posibilitatea legală a măririi lor. Aşa că acest protest vine în continuarea ideii că ar trebui respectaţi toţi lucrătorii din cultură şi remuneraţi în mod echitabil, la nivelul pregătirii lor”.



Oamenii nu mai fac faţă cheltuielilor de zi cu zi



Şi la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa oamenii au intrat în grevă, fiecare pe unde se afla, unii la sediul instituţiei, alţii pe şantierele arheologice. Ce spun angajaţii? „Până acum am tăcut. Din păcate, nu ne-a băgat nimeni în seamă, dar toată lumea promite, iar noi nu mai facem faţă cheltuielilor generate de creşterea preţurilor”, ne-a mărturisit cercetătorul ştiinţific Lavinia Dumitraşcu.













Referitor la greva japoneză de ieri, directorul instituţiei, Aurel Mototolea, ne-a declarat că nu i se pare deloc absurd ce se cere. Din contră, acesta este de părere că, din păcate, ca domeniu de activitate, cultura a rămas în urmă din multe puncte de vedere, salariale, al dotărilor, faţă de alte sectoare ale economiei. „Cultura a fost mereu vitregită”, a subliniat managerul.











La Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman”, revendicările vizează mai multe aspecte, referitoare la condiţii de muncă, remunerare, modul în care sunt apreciați şi văzuți de către autorităţi domeniul cultură şi lucrătorii din acest domeniu. Şi, da, şi aici există şi revendicări pecuniare, care se referă la creşteri salariale care să egalizeze, să-i aducă pe lucrătorii din cultură la aproximativ acelaşi nivel salarial, pentru că discrepanţele, la acest moment, sunt foarte mari între angajaţii bibliotecilor şi cei din instituţiile de spectacol, de exemplu. „Cât de mari sunt aceste discrepanţe? Aș zice că noi primim cam jumătate față de ei și trebuie să avem în vedere că, atât în biblioteci, cât și în muzee, există oameni cu pregătire temeinică, cu studii universitare, unii chiar și postuniversitare. Unii colegi de-ai noștri, începători, sunt încadrați pe salarii foarte mici. Ce este trist este că prin creșterile aplicate de Guvern, în cadrul salariului minim, aproape că se ajunge la venitul unui coleg cu studii superioare, cu 30 de ani vechime și cu grad maxim în instituție. Aș spune că este o politică haotică și preferențială de acordare a salariilor de către Guvernul României. Nu mai putem. Totodată, din cauza salariilor nemotivante, tinerii absolvenți nu se mai îndreaptă către acest tip de instituții de cultură- biblioteci, muzee, pentru că încep cu salarii mici, ne văd și pe noi, după 30 de ani de muncă, tot cu salarii mici și nu mai vor să vină”, ne-a declarat Anca Angela Dobre, bibliotecar.











Angajații sindicaliști ai Muzeului de Artă Populară Constanța, împreună cu ceilalți membri ai Sindicatului „Ovidius” al lucrătorilor din muzee Constanța, s-au alăturat, şi ei, colegilor din întreaga țară și au declanșat greva japoneză. „Printre revendicările noastre se numără creșteri salariale cel puțin la nivelul celor din instituțiile de spectacole, remunerație egală la muncă egală, indexarea anuală a salariilor personalului cu rata inflației, asigurarea unor condiții decente de muncă, având în vedere că ne desfășurăm lucrul în clădiri de patrimoniu care prezintă un risc pentru siguranța personalului, patrimoniului, dar și a vizitatorilor, și nu în ultimul rând încheierea unui contract colectiv de muncă la nivel de sector de activitate”, a declarat Cristina Ciobanu, lider de sindicat din cadrul Muzeului de Artă Populară Constanța.





