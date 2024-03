Eveniment unic la Constanţa. S-a născut primul delfin viu din România

„În dimineaţa zilei de 8 martie am primit vestea că există cineva mic care înoată în bazin. Ne-am strâns imediat cu toţii şi am început să ne sunăm colegii din străinătate să strângem informaţii, pentru că noi, neavând până acum un pui viu, trebuia să cerem sfaturi de la cei care au mai avut. Primul lucru pe care ni l-au spus toţi a fost să nu ne atingem de bazin, să îi lăsăm liniştiţi pe toţi, să vedem care este ritmul respirator şi dacă puiul se hrăneşte bine de la mamă. Nu ştim cât de mult mănâncă cel mic, dar având în vedere că mama are poftă de mâncare, înseamnă că totul este în regulă. Mama este Cen Cen, delfinul gras, cum îl mai numeau copiii, care ne-a făcut un cadou neaşteptat, un puişor. La delfini, stratul de grăsime este foarte gros şi este foarte greu să îţi dai seama de o posibilă sarcină. Aşa că nu am bănuit niciodată că este gestantă. Este clar că ecograful nostru are nevoie de nişte îmbunătăţiri, lucru pe care l-am constatat acum, din moment ce nu s-a văzut sarcina. Din această cauză, vom achiziţiona alt aparat. Referitor la tată, acesta este masculul din Ucraina. Ce urmează? Timp de 30 de zile, 24 de ore din 24, puiul va fi monitorizat, stă sub supraveghere permanentă”, a declarat directorul secției Delfinariu, Angelica Curlișcă. În plus, a precizat că, deoarece mama aparține CMSN, conform legislaţiei în vigoare, puiul de delfin rămâne la Constanța. Între timp, puiul învață să înoate corect, să mănânce, iar în funcție de evoluția sa, se va vedea când va fi prezentat în mod oficial.

Cu această ocazie, preşedintele CJC, Mihai Lupu, a adăugat că este cu adevărat un eveniment remarcabil ce s-a întâmplat, care merită atenția și recunoașterea specialiștilor din întreaga lume. „Faptul că naşterea a avut loc la Constanța subliniază importanța și potențialul acestei zone de cercetare. Felicitări și recunoștință profundă specialiștilor CMSN, ale căror eforturi și expertiză au făcut posibilă această realizare remarcabilă”, a adăugat acesta.





Pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile şi poate chiar mai mult, Delfinariul din Constanţa va fi închis pentru a-l putea proteja pe noul membru al familiei, care, exact ca un bebeluş, acum învaţă să mănânce, să înoate, să se comporte în compania celorlalte cetacee din „casă”. Momentan, nu-l interesează decât să se afle în compania mamei sale, de care nu se desparte nici măcar o secundă, ci profită de fiecare clipă pentru a beneficia de dragostea neţărmurită pe care aceasta i-o poartă. Despre acest eveniment important au vorbit miercuri, 13 martie, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Ioan Nache, şi directorul secţiei Delfinariu, Angelica Curlişcă, aceasta afirmând că nimeni nu si-a dat seama până în ziua naşterii lui Baby că Cen Cen poartă în pântece un puişor, ea fiind un exemplar mai robust. Având în vedere venirea puișorului pe lume, a precizat şeful CMSN, Ioan Nache, timp de o lună nimeni nu are voie să se apropie de bazin, mama fiind extrem de protectoare, acesta fiind motivul pentru care nu se știe deocamdată dacă noul membru este femelă sau mascul. Managerul a mai spus că în anii trecuți s-au mai născut la Constanța și alți delfini, dar aceștia nu au supraviețuit.