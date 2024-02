Mihai Lupu explică de ce întârzie reabilitarea Teatrului de Vară din Mamaia

Cândva destinație a timpului liber predilectă pentru turiștii sosiți în vacanță pe litoralul românesc, Teatrul de Vară din Mamaia a fost lăsat în paragină de ani de zile.În primăvara anului trecut a reintrat în atenția Consiliului Județean Constanța, oficialii publicând un anunț de licitație publică pentru achiziționarea serviciilor de proiectare (documentații avize, DTAC, DTOE, Proiect Tehnic), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare Teatru de Vară Mamaia”. Consiliul Județean Constanța a alocat 15.476.792 de lei, fără TVA, banii provenind din bugetul local al UAT județ Constanța, aprobat prin HCJ nr. 52/28.02.2023.Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, a explicat motivul pentru care întârzie reabilitarea acestui obiectiv.„Sunt obiective de o amploare semnificativă pentru întreaga comunitate, față de care depunem eforturi susținute pentru a le reabilita și pune în valoare. Uneori, însă, aceste proiecte necesită mai mult timp decât am sperat inițial.Un exemplu elocvent în acest sens este Teatrul de Vară Mamaia, pentru care recent am aprobat noi indicatori tehnico-economici în cadrul ședinței CJC. După cele două proceduri de achiziție inițiate în urma aprobării acestor indicatori, am constatat cu regret că nu s-au arătat suficienți operatori economici interesați. Motivul? Durata inițială de execuție de 10 luni a fost considerată prea scurtă, iar la ultima procedură cele două oferte depuse s-au dovedit a fi neconforme. În urma acestor constatări, am solicitat proiectantului actualizarea graficului de proiectare și execuție. Astfel, noul grafic prevede o durată totală de realizare a investiției de 21 luni, cu 3 luni destinate proiectării și 18 luni pentru execuție.Cu speranța că noii indicatori tehnico-economici vor stârni interesul operatorilor economici, deschidem invitația către societățile cu experiență în proiectare și execuție pentru a participa la următoarea rundă a procedurii de achiziție, care se va relua în perioada următoare. Scopul nostru este să realizăm reabilitarea acestui obiectiv cultural de referință și să restabilim tradiția festivalurilor de amploare pentru a oferi o experiență de neuitat generațiilor viitoare”, explică pe pagina sa de socializare președintele Consiliului Județean Constanța.