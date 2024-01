Preşedintele CJC, Mihai Lupu, despre realizările din 2023. „Am reuşit să implementăm multe proiecte”

Consiliul Judeţean Constanţa are întotdeauna un rol extrem de important în dezvoltarea comunelor şi satelor din întreg judeţul. Acest lucru l-a explicat şi preşedintele CJC, Mihai Lupu, prezent într-o emisiune televizată la Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă Cuget Liber.Mihai Lupu a dezvăluit că încă de la începutul mandatului său a pus accentul pe dezvoltarea mediului de afaceri din Constanţa.„Fără să fii om şi să fii alături de oameni nu poţi să fii preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa. Pentru mine, ca preşedinte, a fost un an în care am impus un management puternic pentru judeţ. Nu m-am abătut niciodată de la nici un proiect care să fie inclus în strategia noastră. Am implementat anumite proiecte pe toate palierele pe care mi le-am propus. Ele au fost în grafic, s-au încadrat în bugetele respective şi cred eu că în acest fel mi-am atins obiectivele. În altă ordine de idei, anumite proiecte nu au reuşit să intre într-un progres deoarece am întâmpinat anumite lacune legislative. Cu sprijinul colegilor din CJC am reuşit să implementăm multe proiecte. Am reuşit să fiu partenerul mediului de afaceri. Dacă ai un mediu de afaceri prosper, ai locuri de muncă şi dezvoltare. Când spunem dezvoltare, spunem absolut tot. Există bani pentru cultură, educaţie şi alte chestiuni de acest gen. Cel mai important este că noi nu am fost o frână pentru mediul de afaceri. Dacă ne uităm din 2020 până în prezent, vedem că suntem pe o pantă ascendentă. Concluzionând, a fost un an care ne-a demonstrat că se poate şi vom merge mai departe în acelaşi ritm”, a declarat Mihai Lupu.Apoi, președintele CJC a vorbit în câteva cuvinte şi despre unele probleme pe care le-a avut, cum ar fi faptul că a fost acuzat de luare de mită sau faptul că a avut un conflict cu un agent din cadrul Poliţiei Locale Constanţa.„Pentru mine şi pentru familia mea nu a fost un an tocmai uşor. A trebuit să trecem prin nişte perioade complicate. Am ridicat capul sus cu demnitate, nu m-am plâns, am urmat toate etapele pe care trebuie să le urmeze orice cetăţean indiferent pe ce poziţie s-ar afla şi s-a demonstrat că am ieşit cu bine din aceste probleme. A trebuit să demonstrez că lucrurile nu sunt chiar aşa şi nu m-am victimizat. Eu sunt un om corect. Familia şi foarte mulţi oameni mi-au fost alături, dar s-au separat şi apele. În astfel de momente vezi cine îţi este aproape”, a dezvăluit Mihai Lupu.Nu în ultimul rând, el a vorbit şi despre colaborarea pe care a avut-o cu primarii din judeţul Constanţa.„Nu este locul să îi judec pe primarii din judeţ. Din toate întâlnirile mele cu toţi oamenii din toate palierele, pot să spun că nu a fost o coordonare clară a unei dezvoltări durabile în acest judeţ. Aceste proiecte pe carele-am avut trebuiau să fie finanţate şi prioritizate. Nu s-a făcut nicio promovare pentru ele. A fost un concept haotic, fără o gândire, fără să avem un pol de dezvoltare judeţeană în care să includem sănătatea şi educaţia. Lipsa drumurilor în diverse zone clar că nu a dus la o dezvoltare. Am preluat drumuri de pământ, am preluat sate fără apă, am inaugurat şcoli şi alte lucruri de genul acesta. Este foarte greu să faci toate aceste lucruri de la începutul mandatului. A trebuit să le luăm pe rând şi prima dată ne-am ocupat de drumuri. Obiectivul meu major a fost ca toate aceste zone să beneficieze de drumuri. Şi cred că m-aţi văzut de foarte multe ori în teren”, a concluzionat Mihai Lupu.