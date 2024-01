Cea mai mare creștere a costului standard per elev

Ministerul Educației a încheiat recent (8 ianuarie) consultarea publică dedicată adoptării legislației privind determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, care va sta la baza repartizării fondurilor alocate unităților de învățământ preuniversitar pentru finanțarea de bază (atât pentru cheltuieli de natură salarială, cât și pentru cheltuieli cu formarea continuă, bunuri și servicii).Cu acest prilej, au fost puse în consultare publică și avizate în ședința de marți, 9 ianuarie, a Comisiei de Dialog Social, propunerile de creșteri procentuale semnificative și în valoare absolută ale costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, bazate pe analiza efectuată asupra măsurilor cu impact bugetar adoptate în anul 2023 și a măsurilor asumate de Guvernul României pentru anul 2024, astfel:1. Pentru cheltuieli de natură salarială, valoarea coeficientului 1 crește cu 38%, de la 6.834 lei la 9.431 lei, ceea ce se traduce prin cea mai mare creștere de la adoptarea mecanismului de finanțare per antepreșcolar/preșcolar/elev în sistemul de învățământ preuniversitar. Prin aplicarea coeficienților de diferențiere, valoarea costului standard poate ajunge, de exemplu, pentru nivelul antepreșcolar, la 23.150 lei.2. Pentru cheltuieli cu formarea continuă, bunuri și servicii, valoarea coeficientului 1 crește cu 13,8%, respectiv de la 570 lei la 649 lei, peste media creșterilor anuale aplicate de la adoptarea mecanismului de finanțare per antepreșcolar/preșcolar/elev. Și în acest caz valorile pot fi superioare, în funcție de tipul de unitate, mediul urban/rural și zona de temperatură în care este încadrat fiecare județ. Se obțin astfel valori de până la 1.058 lei în cazul nivelului antepreșcolar.După ce vor parcurge etapa de avizare interministerială, proiectele inițiate de Ministerul Educației urmează a fi adoptate de către Guvern.