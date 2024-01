Mihai Lupu, despre problemele existente în judeţ. Lipsa apei şi construcţia unui spital, priorități ale CJC

În judeţul Constanţa există mai multe probleme în diferite localităţi de care Consiliul Judeţean Constanţa trebuie să se ocupe. Preşedintele CJC, Mihai Lupu, a fost invitat recent la o emisiune la postul de televiziune Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă Cuget Liber, în care a vorbit despre două subiecte de interes maxim pentru acest judeţ.Unul dintre ele este problema apei în diferite comune şi sate care duc lipsă de acest element vital. Mihai Lupu a dat asigurări că această problemă se va rezolva în cel mai scurt timp posibil.„Am avut o discuţie cu RAJA şi în special cu domnul director Presură, căruia vreau să îi mulţumesc foarte mult pentru implicarea sa. Trebuie să vedem în ce UAT-uri din acest judeţ sunt probleme cu apa şi unde trebuie să intervenim noi, Consiliul Judeţean. Suntem în faza de elaborare finală a unui Master Plan. Necesarul ar fi de cel puţin 400 de milioane de euro pentru a putea acoperi toată raza judeţului. Nu vorbim doar de reţele de apă, vorbim şi de puţuri şi staţii de tratare. Din discuţiile avute cu cei de la RAJA mi-am dat seama că multe dintre aceste probleme se vor rezolva pentru că noi am încercat tot timpul să ne ţinem de cuvânt. Ţineţi minte că s-au semnat câteva contracte, am avutîntr-adevăr câteva probleme la finalul anului trecut pentru că nu au mai fost bani, dar odată cu începutul acestui an proiectele pot fi reluate. Nu contează câţi bani vom cheltui pe toate aceste reţele de apă. Apa este element vital şi toată lumea trebuie să aibă acces la ea”, a declarat Mihai Lupu.Apoi, Mihai Lupu a vorbit despre stadiul în care se află proiectul spitalului „Mama şi Copilul” care ar urma să fie construit în Constanţa.„De la bun început am funamentat foarte bine acest Studiu de Fezabilitate. Am parcurs o etapă de evaluare, dar ne trebuia câteva argumente de ordin social pentru a putea fi clasat şi finanţabil. Am avut o discuţie cu ministrul Rafila şi i-am explicat că suntem singurul judeţ din ţară care nu are un asemenea spital. I-am spus că vara sunt o mulţime de copii care vin pe litoralul românesc la urgenţe şi atunci nu ai cum să fii eficient. Necesitatea acestui spital nu mai poate fi pusă la îndoială. Rafila mi-a spus că ar fi bine să am o discuţie şi cu cei din Tulcea pentru a susţine şi ei proiectul şi în urma acestei discuţii am fost printre primele patru judeţe care trebuia să primească finanţarea prin PNRR. După care această finanţare s-a retras, apoi am mers la Guvern şi am discutat,le-am spus că suntem printre cele mai avansate obiective pentru că mulţi au scos doar proiectarea şi urmează să scoată şi execuţia. Noi le avem pe amândouă. Nu am primit încă o notificare să vedem de unde vom primi în cele din urmă finanţarea, dar pentru că a fost achitat studiul de fezabilitate, acest lucru ne-a demonstrat că proiectul nostru este din nou finanţabil. Am finalizat procedura de selecţie şi a fost o perioadă de contestaţii care s-au finalizat favorabil. Până în luna inie trebuie să avem proiectul tehnic şi din iunie şi până în toamnă trebuie să începem construcţia acestui spital. Eu am contract cu Ministerul Sănătăţii şi este treaba acestui minister să îmi asigure finanţarea”, a concluzionat Mihai Lupu.