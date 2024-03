Restricționarea accesului la sala de sport a Centrului "Albatros" revoltă părinții

În sala de sport a Centrului „Albatros” se antrenau elevii constănțeni, în regim privat, zilnic, între orele 18-22 și în zilele de weekend, pentru că așa își permit părinții să însoțească la antrenamente copiii.





Toate au fost bune și frumoase până în momentul în care a decedat muncitorul de întreținere, angajat al Centrului „Albatros”, care deschidea sâmbăta și duminica sala de sport.





Prof. Nicoleta Luminița Ristea, director al Centrului „Albatros”, unitate aflată în administrarea Consiliului Județean Constanța, regretă că s-a ajuns la asemenea discuții. „Ne-am bucurat atât de mult când s-a făcut acest complex terapeutic, care a inclus și o sală de sport, mai ales că este una mare și utilă pentru toată lumea, dar nu mă așteptam să apară atâtea probleme. Am toată stima pentru performanțele acestor copii și pentru munca antrenorilor, le cunosc toate realizările și am acordat sprijin sportului constănțean, dar nu am personal suficient pentru a fi adus și în weekend”, a declarat prof. Ristea, manager numit cu concurs al acestui colos al învățământului special constănțean.





Un semnal de alarmă vizavi de necesitatea unei săli de sport în municipiul Constanța, respectiv urgentarea finalizării celebrei săli polivalente care parcă e blestemată să nu se mai termine odată.





Supărare mare! Părinții copiilor care se antrenau în sala de sport a Centrului pentru Educație Incluzivă „Albatros” din Constanța i-au solicitat președintelui Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, să rezolve problema închiderii acestei săli. „Veți explica de ce ați forțat Consiliul de Administrație al școlii Albatros să renunțe la colaborările pe care le avea cu mai multe cluburi sportive și 300 de copii au rămas fără o sală unde se pot antrena? Bugetul alocat anul acesta școlii Albatros a fost cu 20% mai mic decât anul precedent. Cum puteți acuza faptul că este consumul cu utilitățile sălii de sport prea mare, când în cadrul CJC se dau angajaților sporuri de domeniul SF? Copiii noștri chiar nu merită un loc unde se pot antrena pentru a face performanță în sport?”, a comentat Lucia Ion pe pagina de socializare a președintelui Mihai Lupu. În replică, acesta i-a răspuns că, „din păcate, doamna director este stat în stat! I-am solicitat să regleze toate lucrurile cu sala, un regulament și personal administrativ pentru sală! Doamna director refuză constant să facă lucrurile corect, am trimis Corpul de Control! Așa nu se mai poate!”.