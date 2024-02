În aceste momente, la Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Techirghiol, are loc evenimentul de lansare a proiectului „Deschiși către comunitate". Proiectul este implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța. Vor lua cuvântul președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, secretar general al Consiliului Județean Constanța, Nesrin Geafar și directorul general al DGASPC Constanța, Mihaela Ristea.Mihai Lupu: „Oameni minunați care faceți ca viața unor persoane dezavantajate de soartă să fie mai bună și mai ușoară. Nu este ușor să reușești să faci astfel de lucruri. Cel mai important lucru, dacă ar fi fost mai multă implicare, aceste servicii ar fi fost mai bine realizate. Am reușit să facem acele case de tip familial și să ne atingem obiectivul de dezinstituționalizare a persoanelor și să le facem să se integreze în societate. Oricât de multe am face noi, societate este cea care îi primește pe acești oameni și îi face să se integreze.De cele mai multe ori, nu ne-am implicat suficient în aceste centre. Mulțumim și directorului, care a făcut ca aceste centre sa fie aduse la standarde normale. Este o zonă în care, dacă nu empatizezi cu persoanele, care sunt foarte atașate, poți crea turbulențe în viața de zi cu zi. Este importantă această empatizare”.