Merge acasă motanul împreună cu iubita, după o noapte plină de evenimente. Motanul nu se poate stăpâni și miaună:- Oh, iubițica mea, aș muri pentru tine.Pisicuța îi aruncă o privire incitantă și întreabă:- Bine, dar de câte ori?Cocoșul organizează o ședință cu găinile. Despachetează o cutie și scoate din ea un ou de struț.- Nu vreau să vă critic, dar nu strică să vă arăt de ce este în stare concurența!Moldovenii sunt cei mai sănătoși oameni ai României. Mănâncă fără E-uri. Meniul lor este compus din: pâini, cărni, lapţi, frucţi și legumi.La restaurantul chinezesc vine Sanepidul:- Bună ziua, am auzit că aveţi şobolani!- Daaa ... da' și orezul este foarte bun!Bulă se duce la pescuit la copcă. Începe să spargă gheața, când aude o voce de sus:- Acolo nu este pește!Se mută mai încolo și face altă gaură. Aceeași voce:- Nici acolo nu este pește!- Dar cine ești tu, mă, de știi că nu este pește?- Sunt managerul patinoarului.Două colege de muncă stau de vorbă:- I-am zis lu' șefu că nu putem trăi două persoane cu salariul pe care îl am!- Și, ce a zis?- Să divorțez!În ultima vreme eram prea stresat din cauza jobului.Șeful mi-a recomandat să merg la un psiholog.Psihologul mi-a recomandat să primesc viața așa cum e ea și să zâmbesc mai des.Azi m-am dus la birou și am încercat să fiu toată ziua cu zâmbetul pe buze; mă uitam la șef și zâmbeam, mă uitam la secretară, zâmbeam, mă uitam la colegă, zâmbeam, până în momentul în care m-a tras șeful deoparte și mi-a zis:- Dacă mai vii vreodată drogat la muncă, te dau afară!