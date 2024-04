Doi vânători merg prin pădure. La un moment dat, unul strigă:- Bă Gheorghe! Ai văzut?- Nu bă, ce să văd?- Ursul ăla care tocmai a intrat în zmeuriş.După două minute, din nou:- Bă Gheorghe, tu ai văzut?- Nu bă, ce să văd?- Vulturul ăla fain de deasupra pădurii.Mai merg încă cinci minute.- Bă Gheorghe, tu n-ai văzut?Enervat deja, Gheorghe zice:- Ba da, ba da… am văzut!- Şi atunci de ce ai călcat în el?- Este un proverb american care spune că un măr pe zi, ţine doctorul departe.- Da, dar unul românesc zice: „o ceapă pe zi îi ţine pe toţi departe”!- Mămico, ce este acela un „Bar”?- Un local în care tatăl tău intră, întotdeauna, pentru ultima dată!- Măi ţâncule, îţi permiţi să fumezi de la vârsta aceasta? Ce ţi-aş face dacă aş fi eu tatăl tău…Bulă:- Nu este timpul pierdut, domnule. Mama este văduvă.La nea Ion vine în vizită un fermier texan pentru schimb de experrienţă. Se uită americanul la bucăţica de pământ a lui nea Ion şi zice:- Mr .John, eu am o fermă de-mi trebuie o zi să o înconjor cu maşina!- Păi tot aşa rablă de maşină avem şi noi!O blondă pescuia pe malul unei ape. Apare şi paznicul de la filială.- Doamnă, aici nu se poate pescui decât cu permis!- Vai de mine! Ce proastă sunt! Eu am tot încercat cu mămăligă!