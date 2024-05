Bulă: - De trei ori am fost în vacanță și de trei ori soția a rămas gravidă. De data asta nu mai ține, o iau cu mine.Un cerșetor se apropie, pe stradă, de o doamnă mai plinuță:- Doamnă, de cinci zile nu am mâncat nimic!- Ehee, dacă aș avea și eu atâta voință…Bulă și Bubulina intră val-vârtej într-o farmacie:- Cu ce vă pot ajuta?- Vrem un test de sarcină!- De care?- Dacă se poate, unul negativ!Bulă: - Iubita mi-a verificat telefonul, iar acum îmi pune hainele în valiză. Cred că plecăm în vacanță.- Draga mea, am decis să nu mă mai cert cu tine niciodată!- Auzi la el! A decis! Dar pe mine m-ai întrebat?!Atunci când bei, important e să nu le amesteci. La iubite mă refeream!În primul an de căsătorie, bărbatul vorbește și femeia ascultă.În al doilea an, femeia vorbește și bărbatul e cel care ascultă.Începând cu al treilea an, vorbesc amândoi și vecinii ascultă.- Ce spune Bulă când vede o coajă de banană pe jos?- Să-mi bag picioarele, iar cad!Într-o seară, doi vampiri ies la vânătoare în oraș. Merg ei prin oraș și, la un moment dat, primul îl întreabă pe al doilea:- Auzi, dar de ce cari piatra aia funerară după tine?- Nu îmi place să ies fără buletin în oraș!