Șantierul de la Sala Studio pune stop reprezentațiilor Teatrului de Stat. Actorii pleacă la festivaluri naționale

Având în vedere că în lunile de vară, lunile în care sunt cei mai mulți turiști în Constanța, dorim să putem programa spectacole în cadrul SEAS 2024 - Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului, singura soluție de a realiza aceste lucrări a fost de a opri reprezentațiile în lunile mai și iunie”, au anunțat reprezentanții teatrului.







Veste excelentă! Regizorul Radu Afrim va mai monta un spectacol la Constanța





Prima deplasare a trupei Teatrului de Stat este la Baia Mare, unde, în 15 mai, actorii vor pune în scenă spectacolul „Zece lucruri pe care le-am pierdut la Festivalul Mamaia”, regia Elena Morar și Gabriel Sandu, în cadrul Festivalului „Aproape”.



Cu același spectacol vor pleca apoi la Suceava, unde joacă pe 17 mai, în cadrul Festivalului „Zilele Teatrului Matei Vișniec”.



La Târgu Jiu, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Elvira Godeanu”, vor juca, în 20 mai, „A douăsprezecea noapte” de William Shakespeare, regia Andrei Șerban.





Și tot o reprezentație a spectacolului „A douăsprezecea noapte” va fi prezentată în 22 mai, la prestigiosul Festival Internațional Shakespeare din Craiova, unde teatrul constănțean este invitat pentru prima dată.





La începutul lunii iunie vor fi prezenți la Festivalul Internațional de Teatru Scurt Oradea, unde vor prezenta spectacolul „Jocuri în curtea din spate” de Edna Mazya, regia Diana Mititelu.











Spectacolul „Zece lucruri pe care le-am pierdut la Festivalul Mamaia”, regia Elena Morar și Gabi Sandu, a fost programat în ultima seară a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, pe 30 iunie.





La începutul stagiunii 2024 - 2025 va avea loc premiera oficială a spectacolului „Casa Bernardei Alba” de Federico García Lorca, în regia Dianei Mititelu.





Pe lângă atâtea vești frumoase, mai vine una: încă un spectacol în regia lui Radu Afrim va ieși la public în prima parte a lunii octombrie. Reamintim că prestigiosul regizor a reușit cu spectacolul „Seaside Stories” să aducă actorii Teatrului de Stat din Constanța în vârful ierarhiei culturii naționale, datorită numeroaselor premii câștigate.





Erwin Șimșensohn, directorul Teatrului de Stat, preciza, în iarnă, că transformările și modificările de infrastructură preconizate la Sala Studio au fost amânate pentru primăvara 2024, din motive logistice, și ele vor consta în schimbarea instalației electrice, transformarea foaierului, introducerea unei instalații de climatizare performante, recompartimentarea zonei de cabine etc.„Sala Studio va intra într-un proces de renovare, absolut necesar. Așa cum probabil vă amintiți, sala a fost amenajată contra-cronometru în 2022, când la clădirea teatrului au început lucrările de reabilitare, într-un spațiu de birouri, destul de impropriu, în care în special actorii au condiții foarte dificile – cabine comune, extrem de înghesuite, fără toalete separate de cele destinate publicului –, cu o fațadă veche și neatractivă, cu un foaier mic, la fel de neatractiv. Din păcate, spațiul fiind unul privat, închiriat de Teatrul de Stat Constanța, nu am putut face renovări, deoarece legea nu permite utilizarea fondurilor publice pentru lucrări de investiții în bunuri imobiliare ce nu fac parte din domeniul public. Din acest motiv, am căutat și am găsit parteneri privați: Studioul de Arhitectură Stebingăr, care a realizat pro-bono proiectul de renovare, și Banca Comercială Română, care ne-a oferit o sponsorizare consistentă pentru a putea face lucrările necesare.