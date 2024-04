Erwin Șimșensohn, apel către candidații în alegeri: ”La Constanța avem nevoie de o sală de teatru”

Aseară, pe scena Teatrului Odeon, a avut loc Gala Premiilor Radio România Cultural, ajunsă la cea de-a XXIII-a ediție, un eveniment ce premiază excelența în cultura românească.Regizorul Erwin Șimșensohn, directorul Teatrului de Stat Constanța, a câștigat premiul la categoria TEATRU, pentru proiectul managerial de la Teatrul de Stat Constanța, care a revitalizat trupa și viața culturală a orașului.Vă prezentăm în continuare emoționantul mesaj transmis de pe scena Teatrului Odeon, de cel care de cinci ani încoace nu încetează să spere că la Constanța va exista un teatru dramatic NAȚIONAL.„La Constanța nu aș fi putut face nimic fără o echipă. Am o echipă extraordinară și vreau să mulțumesc echipei mele – echipa de actori, echipa artistică, echipa tehnică, echipa administrativă: directoarei economice Mihaela Petrescu, directorului tehnic Viorel Urse, celor două colege care sunt alături de mine Alina Vasiliu consultant artistic și Diana Mititelu regizor. Cu această echipă de forță facem lucrurile împreună. Împreună noi am reaprins dragostea pentru teatru, zic eu, am construit o stagiune estivală națională, am reușit să diversificăm repertoriul, am atras noi categorii de public, am accesibilizat spectacole pentru diverse categorii de handicap. Acest concept al accesibilizării îl consider extrem, extrem de prioritar. Mi se pare foarte important ca teatrul să fie accesibil și, de fapt, toate formele de cultură, să fie accesibile tuturor membrilor societății, chiar și celor cu handicapuri severe. Trebuie neapărat ca ei să aibă acces la tot ce înseamnă teatru, film, literatură, biblioteci. Trebuie să facem tot posibilul ca tot ce facem noi, în instituțiile publice, mai ales, să fie accesibil tuturor categoriilor de spectatori. Am atras la Constanța regizori relevanți din toate generațiile, am încurajat debutul în mai multe domenii conexe teatrului, tabere de creație scenografică, de dramaturgie, festivaluri de film, seri de poezie. Sprijinim mediul independent de câte ori avem posibilitatea să o facem, aducem spectatori din București, practic diversificăm oferta turistică a orașului prin cultură. Mulțumesc mult autorităților locale pentru sprijinul fără de care nu am fi putut face nimic la Constanța. În primul rând Consiliului Județean Constanța și întregii echipe de la Direcția de cultură, Primăriei municipiului Constanța. Vreau să mulțumesc presei din Constanța că a fost alături de noi în toți acești cinci ani de când sunt manager acolo. Partenerilor noștri instituționali împreună cu care noi facem multe lucruri împreună: Universitatea Ovidius/ Facultatea de Arte, Camera de Comerț, TransilvaniaFilm, Oistar, UNITER, Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe, , Asociația Culturală Șerban Ionescu (…). Mulțumiri multe voluntarilor constănțeni, tineriminunați care sunt alături de noi în toate programele. Nu în ultimul rând constănțenilor, acestor minunați constănțeni care sunt alături de noi nu doar ca spectatori, dar și un sprijin moral mereu-mereu alături de noi, echipa Teatrului de Stat Constanța.Constănțenii merită în Dobrogea un teatru național. Singura regiune istorică din România care nu are un teatru dramatic național. Și mai mult decât atât este un oraș care merită o adevărată sală de teatru. Așa că pentru toți candidații la diverse funcții, în această perioadă: doamnelor, domnilor candidați la Constanța avem nevoie de o sală de teatru. Și bineînțeles, cel mai important, mulțumiri familiei mele, soției mele, Eliza, și fetelor mele care au reușit să reziste și să suporte această navetă pe care o fac permanent București - Constanța”, a spus Erwin Șimșensohn, directorul Teatrului de Stat Constanța, pe scena Teatrului Odeon din capitală