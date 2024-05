Într-o zi un filosof îl invită la masă pe Nastratin. Ajung la restaurant unde sunt serviți cu doi pești. Nastratin alege peștele mai mare. Filosoful se arată mirat și oarecum dezamăgit. Nastratin:- Dar tu ce ai fi făcut?- Eu alegeam pe cel mai mic.- Așa am gândit și eu de am ales pe-ăl mare.Cineva sună la ușa lui Bulă. Deschide Bulă ușa și vede pe preș o moarte mică, de vreo 15 cm înălțime, cu o mini coasă și un parpalac mic și negru. Bulă se face alb la față:- Stai liniștit, zice mini Moartea, am venit după hamster.O confirmare a teoriei relativității: când vecina pleacă cu Matiz-ul său relativ mic, din parcare, pe locul eliberat se pot parca două SUV-uri, relativ mari.O tipă la psihiatru:- Doctore, cred că e posibil să fiu nimfomană…- Asta rămâne de văzut… tariful meu e de 100 lei pe oră.- Și pentru o noapte cât luați?Greierul își sărbătorește ziua de naștere în poiană. Toate insectele pădurii sunt invitate, printre ele și miriapodul. Petrecerea este în toi, toți invitații sunt prezenți, mai puțin miriapodul. După încă câteva ore, sosește gâfâind și miriapodul, urlând nervos:- Cine a scris la intrare că folosirea preșului este obligatorie?!Mamă, vreau să-mi decorez camera exact ca sala mea de clasă…- Dar de ce, fiule?- Ca să mă ia somnul mai repede…