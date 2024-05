Bulă îi povestește unui prieten:- Aseară, ies de la McDrive, nu fac o sută de metri că mă trage pe dreapta un polițist, îmi bate ușor în geam, îmi dă o pungă ciudată și-mi spune:- Vrei să fii amabil și să sufli aici?- Pentru ce, domnule polițist, am depășit viteza, mergeam pe două benzi, n-am dat prioritate!?- Nu, nu, zice polițistul, mi-am cumpărat cartofii ăștia și sunt prea fierbinți!- Bulă, aș vrea să îmi răspunzi la o întrebare.- Zi, Bubulino!- Dar sincer!- Sincer, Bubulino!- Bulă, pe cine ai mai avut înaintea mea?- Pe Maria..- Doar atât?! Fii sincer.- .. pe Veta, pe Ioana, pe Irina.- Bulă, să știi că sunt geloasă!- Bubulino, nu ai de ce să te superi. Important este că te-ai calificat în finală!Un preot tânăr în practică îl întreabă pe mentorul său:- Părinte, îți place cum spovedesc, e bine, încep să mă pricep?- Da, fiule, ești foarte bun, dar, când vin fete tinere și povestesc, nu mai zice și tu „uauuu”, zi și tu „vai, vai, vai”.- Iubire, mai mergem în Bulgaria la all inclusive că mi-a plăcut maxim? Mai ales la restaurantul hotelului, bufetul suedez îți iei cât vrei și ce vrei.- Vai de mine, la ce rușine am tras cu tine nu mai ieșim nicăieri.- Rușine? La ce te referi?- Ai adus atât de multă mâncare la masa noastră încât toată lumea care intra în restaurant venea să își ia mâncare de pe masa noastră!