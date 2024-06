- John! Mergi şi cere vecinului un ciocan.- Tată, vecinul zice că nu are ciocan. A avut unul de împrumut, dar l-a restituit stăpânului.- Dă-l dracului de zgârcit! Du-te-n casă şi adu-l pe-al nostru!Între scoţieni:- Salut, bine că te-am întâlnit! Poţi să-mi împrumuţi 20 de lire?- Îmi pare rău, dar n-am bani la mine.- Dar acasă?- Acasă toţi sunt bine-sănătoşi.Un scoţian aduce acasă un coş cu căpşuni. Ia una dintre ele şi o dă fiului său zicându-i:- Ia, fiule, restul au acelaşi gust.Un scoţian vine acasă şi îi spune nevestei:- Am economisit 10 penny astăzi!- Cum?- Nu am luat tramvaiul, ci am fugit după el!- Vai, vai... Puteai să economiseşti două lire!- Cum?- Trebuia să fugi după taxi!Un scoţian merge să-şi cumpere pantofi. După ce încearcă a zecea pereche, zice:- Ei, da! Pantofii ăştia chiar îmi plac!La care vânzătorul, nervos:- Cred şi eu! Sunt cei cu care aţi venit…