La prima întâlnire după zece ani de la terminarea facultății, toți au mașini tari numai Bulă cel beat nu. La a doua întâlnire toți au vile numai Bulă cel beat nu. La a treia întâlnire toți ceilalți cam la fel dar Bulă coboară din elicopterul personal, aranjat la patru ace cu o blondă superbă după el, venind din palatul lui din Ibiza. Toți nedumeriți îi cer lui Bulă o explicație. Bulă le povestește:- Băi, am băut eu cât am băut, dar și când am început să vând sticlele…- Care este cea mai lungă mașină din lume?- Trabantul: trei metri mașină, zece metri fumul.De ce ți-ai dat demisia de la fabrica de explozivi?- Erau prea zgârciți. După ultima explozie mi-au reținut din leafă timpul cât am stat în aer.Doi discută pe stradă:- Tu ai făcut vreodată sex în trei?- Nu!- Atunci, du-te repede acasă, poate mai apuci!Cabinetul unui psihiatru. Se deschide ușa și intră un bărbat, în patru labe cu ceva în gură.Psihiatrul:- Vai! Cine a venit la noi? O pisicuță?Bărbatul se târâie până în colțul cabinetului. Doctorul îl urmărește.- Un cățeluș?Bărbatul trece cu mâna pe lângă perete și se târâie în celălalt colț.Doctorul nu renunță:- Ah! Cred că e un arici! Nu? O broască țestoasă?Bărbatul scoate un cablu din gură și zice:- Auziți? Mă lăsați și pe mine să vă trag internetul sau nu?