Vine primul fiu acasă:- Tată, dă-mi 500 de lei, că am lăsat-o pe una gravidă.Vine și al doilea fiu:- Tată, dă-mi 700 de lei că am lăsat-o pe una gravidă.Vine și fiica:- Tată, am rămas gravidă!Tatăl:- În sfârșit sunt și încasări!Ea și el, cină romantică ...Ea:- Întreabă-mă orice.El:- Plătim jumi - juma?- Ce îi spune un perete celuilalt perete?- Ne întâlnim la colț!- Cum se numeşte acel legământ ce apropie o femeie de un bărbat?- Un colier…Bulă - Soţia mea afirmă că-i sănătos să mănânci alimente crude.Ștrulă: - Nici nevestei mele nu-i place să gătească!- Ia-ți, domnule, mâna de pe genunchiul meu, exclamă indignată o tânără în sala de cinematograf.- Dar bine, unde s-o pun?- Un pic mai sus!Bulă: - Sunt neliniștit, nevastăw-mea a început să umble prin restaurante.Ștrulă: - Nasol! Bea mult?Bulă: - Nu bea deloc. Mă caută pe mine.