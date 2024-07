Dacă vă este frică să nu vă îngrășați, încercați să beți înainte de fiecare masă 100 g de coniac.Coniacul, precum se știe din bătrâni, atenuează frica.- Cum recunoști mirele la o nuntă oltenească?- Are treningul cel mai nou.Două cupluri de bătrâni discutau:- Ieri am fost la un restaurant și am mâncat o friptură delicioasă și foarte ieftină.- Ce restaurant ?- Cum se numește floarea aia pe care și-o oferă îndrăgostiții, aia cu ghimpi?- Roza.- Așa! Roza, cum se numea restaurantul în care am fost aseară?Un bărbat se confesează unui prieten:- Cred că voi divorța. Nu mai pot, soția mea e prea copilăroasă.- De ce? întrebă celălalt.- De câte ori fac baie vine pe la spate și îmi îneacă toate rățuștele în cadă.Muma Pădurii iese la plimbare, cu un corb așezat pe umăr. Pe drum, vrăjitoarea întâlnește un tânăr rătăcit și, pătrunsă de căldurile verii, îi spuse acestuia:- Dacă recunoști făptura de pe umărul meu, îți voi dărui o noapte de dragoste.Tânărul se concentrează și zice:- Un bou!La care vrăjitoarea spune:- Un bou ești tu, mă, dar treacă de la mine....- Doctore, sunt extrem de deprimat, nu mai am nici poftă de viață. Ce mă sfătuiești, să mă sinucid ori să-mi înec disperarea în băutură? Cum e mai bine?- Depinde cum stai cu ficatul...