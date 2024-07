Vine un nou maistru pe şantier:- Băieţi, nu ştiu cum a fost cu şefu’ dinaintea mea, dar programul meu de lucru sună cam aşa:Luni ne odihnim, marţi ne pregătim de muncă, miercuri muncim, joi ne odihnim şi vineri ne pregătim de week-end.- Aveţi întrebări?- Da!- Miercuri muncim toată ziua?- Tati, tati!… Ce înseamnă „Champions League”?- Nu ştiu fiule, noi ţinem cu Dinamo!O blondă îşi sună o prietenă:- Dragă, azi noapte am dormit la un hotel şi acum sunt disperată pentru că nu pot ieşi din cameră!- Cum aşa?- Păi, camera are numai trei uşi şi una duce în baie, una duce în dulap şi una care are pe mâner un semn pe care scrie „Nu deranjaţi”!O profesoară, mai chioară de felul ei, strigă:- Hei tu, cel de acolo, din spate, de lângă calorifer, recită poezia! V-am rugat pe toţi să o învăţaţi!- Îmi pare rău, dar nu pot.- Pot să te întreb ce ai făcut aseară? întreabă profesoara.- Am băut câteva halbe cu colegii mei, am jucat un poker, am ieșit cu prietena mea…- Incredibil!! Încep să mă întreb de ce te-ai mai deranjat să vii azi la şcoală!- Păi, eu sunt aici ca să vă repar caloriferul…La judecătorie:- Doamnă, de câte ori v-ați înșelat soțul?- Domnule judecător, eu sunt aici să divorțez, nu să mă laud!