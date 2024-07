Când eram eu mic, aveam două feluri de mâncare la masă.Felul 1: îţi place, mănânci.Felul 2: nu îţi place, nu mănânci.Lupul bate la ușa purcelușilor.- Deschideți ușa, sunt eu mama, am adus lapte!- Minți Lupule, noi am trimis-o după bere!- Mărite Ramses, a venit poștașul cu un papirus!- Ce scrie-n el?- Ochi, șarpe, valiză, lună, ochi.- Aoleu, zice că vine soacră-mea!La palatul unui şeic, opreşte un autocar din care coboară un grup numeros de femei în vârstă.Şeicul se uită pe fereastră şi zice:- Of, iar vin turiştii…Servitorul lui îl contrazice:- Din păcate, nu sunt turişti, v-au venit soacrele în vizită.Mă sună soacra-mea:- M-am oprit la supermarket să iau niște lapte, vrei ceva de aici?- Depinde zic, ești pe jos sau cu mașina?- Pe jos.- Atunci ia-mi și mie te rog trei saci de cartofi și cinci pâini.Mesaj de la Nelu de la vulcanizare:- Mihai, dacă încă eşti viu, opreşte imediat şi strânge şuruburile de la jante. Pentru că noi am uitat!