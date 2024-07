Doi francezi, aflaţi în Anglia, nu avuseseră ocazia să vadă deloc soarele în două săptămâni.Ca să se dumirească, l-au întrebat pe recepţionerul de la hotel:- Pe aici plouă des?- Cam de două ori pe an, domnule.- Şi cât ţine?- Cam şase luni...Discuție între doi pescari:- Îți place locul meu secret de pescuit?- Da, nici măcar peștii nu știu de el.- Tata e inginer, zice Gheorghe.- Tata e mecanic, zice Ionel.- Tata e șef, zice Bulă.- Cum așa Bulă? întreabă mirată profa.- Are 500 de oameni sub el.- Cu ce se ocupă deci?- Taie iarbă-n cimitir.- Am învățat ieri la școală că apa nu are nici miros, nici gust, nici culoare, dar nu este adevărat, spune Bulă mamei sale.- De ce spui asta?- Pentru că am pus ieri apă în berea lui taică-miu, şi a observat imediat...Într-o intersecție oprește un conducător auto. Neștiind cum să ajungă unde avea nevoie, întreabă un polițist în mai multe limbi, însă fără succes.Văzând că nu scoate nimic de la polițist pleacă mai departe.După aia vine o babă la polițist şi îi spune :- Uite maică, omu' ala ştia atâtea limbi străine! La care polițistul îi replică:- Şi la ce i-a folosit?- Toate ciupercile pot fi mâncate?- Toate, dar unele numai o dată...