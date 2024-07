- Am auzit că soțul tău a murit, condoleanțe.- Așa e. Fix la trei luni după nuntă.- Înseamnă că nu s-a chinuit mult ...- Cu ce te ocupi?- Am o funcție de conducere!- Fii mai specific ...- Sunt șofer.Pescarul prinde un imens crap și spune mulțumit:- Te voi duce acasă, Ia o cină copioasă!Peștele îi răspunde:- Mulțumesc, am mâncat deja!- Dacă mă iubești, de ce vorbești și cu alte femei?- Le spun cât de mult te iubesc!Un mare general vizitează o unitate militară. Ordine, curățenie, totul lună.Când, pe aleea spre Comandament, vede un chiștoc.Generalul se învinețește la față de mânie:- A cui e chiștocul ăsta? Unul din soldații din gardă se apleacă spre general:- Nu-i a lu' nimeni, puteți să-l luați.- Vreau să mă înrolez ca voluntar în armată.- Câți ani aveți?- 70.- Cam bătrân pentru a fi soldat.- Atunci înrolați-mă ca general.Doi tipi amețiți intră-n casă.Ăla mai treaz:- Bă, e unu cu nevastă-ta în pat.Celălalt:- Ssst...că avem doar două beri.