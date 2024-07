- Sunteţi rudă cu doctorul Popescu?- Da, dar mai îndepărtată.- Cât de îndepărtată?- Păi... îmi e frate...- Şi spuneţi că vă e rudă îndepărtată?- Da, dar între noi mai sunt 11 fraţi.Mi-a spus cineva că sportul te ajută să iei decizii bune în momente dificile. Aşa este. Astăzi, după ce m-am întors de la sală, am decis să nu mă mai duc acolo niciodată.Soția îl întreabă pe soț:- L-ai văzut pe tipul care m-a salvat când eu era să mă înec?Soțul: - Nu, dar pun eu mâna pe el!Doi tipi stau la o băută într-un bar, când unul dintre ei se prăbuşeşte brusc de pe scaun şi zace fără suflare pe podea.- Ce mi-a plăcut întotdeauna la Vasile, îi spune prietenul său barmanului, este că a ştiut mereu când să se oprească...O femeie intră într-o agenție matrimonială și începe să înșire preferințele:- Aș dori pe cineva care să fie agreabil, virtuos, la locul lui, care să știe să cânte și să spună povestiri și glume, să stea tot timpul cu mine acasă, dar să tacă dacă m-a obosit…- Înțeleg ce vreți, îi spune șefa agenției. Dar cred că ați greșit adresa: magazinul de televizoare este pe strada următoare.Bulișor: - Bunicule, tu ai înşelat-o vreodată pe bunica cu femei străine?Bunicul: - Niciodată! Toate au fost din sat d-aici.Într-o zi, Bulă și-a chemat nevasta, amanta și vecina. Le-a zis să ia un loc în sufragerie, după care le-a spus:- Fetelor, am o veste foarte proastă pentru voi. Au anunțat ăștia la televizor că vine criza. Urmează vremuri grele, așa că am decis să fac disponibilizări!