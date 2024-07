- Nu te-am văzut demult. Unde ai fost?- Am fost cu soția pe Ia locurile sfinte și ne-am rugat.- Și, ți-au ajutat rugăciunile?- Nu, tot cu ea am rămas!La primărie:- Câți copii aveți?- Niciunul.- Păi, soția spune că aveți patru.- Așa spuneam și eu înainte să Ie fac testul ADN!- Doctorul mi-a prescris să nu mai beau decât un pahar de vin Ia o masă.- Așa, și?- Mi-am cumpărat încă zece mese!- A trecut aproape o lună de când n-am mai vorbit cu soția mea.- Sunteți certați?- Nici vorbă, dar n-am reușit s-o întrerup.Doi moldoveni se ciocnesc ușor în trafic.Coboară amândoi din mașini și se iau la ceartă:- Da șinii ț-o dat ții carnet, uăi?- Da ții șiniț-o spus că ieu am carnet, uăi?Ion și Maria la maternitate.- No, Marie, ce avem?- Băiat.- No, cu cine seamănă?- Degeaba îți spun că nu-l cunoști.O tipă măritată se duce la soțul ei și zice:- Dragă, e ziua mea, unde e cadoul meu?- Draga mea, vezi Mercedesul ăla roșu din fața blocului?- Vai, dragul meu…- Ei, ți-am luat un fular de aceeași culoare…