Mecanic: Trebuie chiulasă nouă, doamnă!- Ce este aia chiulasă?- Am zis una? Ah, am uitat să vă zic, trebuie două!Mulţi spun că: Degeaba ai sâni şi fund dacă nu ai creier.Sunt perfect de acord şi cu reciproca: Degeaba ai creier dacă nu ai sâni şi fund.Mătușa mea avea obiceiul la nunţi să vină la mine, să mă bată pe umăr şi să-mi spună:- Tu urmezi !A încetat să facă asta când am început să-i fac şi eu la fel la înmormântări.-Vasileeeee... (urlă şeful).. Dacă cumva nu știai, în timp ce muncești nu ai voie să bei.-Nu vă faceți griji domnu‘ şef, nu muncesc!Întrebat de ce în România s-au construit numai 4 autostrăzi, de la A1 la A4, fostul ministru Fenechiu a răspuns:- Ar fi ieșit prea mici, frate. Știm cu toţii că A5 e jumătate din A4 , iar A6 e jumătate din A5.La vamă:- Câinele meu spune că ați consumat droguri. Vă vom supune la un test.- Cine, eu? Dumneavoastră vorbiți cu câinele şi EU am consumat droguri?Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.- Tata e inginer, zice Gheorghe.- Tata e mecanic, zice Ionel.- Tata e șef, zice Bulă.- Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.- Are 500 de oameni sub el.- Cu ce se ocupă deci?- Taie iarbă-n cimitir.