La interviul pentru angajare:- Sunteți însurat?- Nu.- Ne pare rău, dar noi avem nevoie de oameni obișnuiți să se subordoneze.La un muzeu de antropologie în China erau 1.000 de cranii. Ghidul le explică:- Au mâncat ciuperci otrăvite și au murit.- Dar unele cranii au găuri!, observă unul din turiști.- Unii nu au vrut să mănânce...Discuție între doi colegi:- Ai auzit, a murit șefu’!?- Da! Și mă tot întreb cine a mai murit odată cu el.- De ce?- Păi, scria în anunț că „odată cu el a murit unul dintre cei mai capabili angajați ai companiei noastre”.Un român se trezește mahmur a două zi după o beție.Merge la baie și, privindu-și fața șifonată și ochii bulbucați, zice:- Păi, cum dracu’ să nu bei cu fața asta?!O blondă la spovedanie:- Părinte, am preacurvit.- De câte ori, fiica mea?- Părinte, am venit să mă spovedesc, nu să mă laud!La lecția de istorie profesorul întrebă:- În ce an a murit Napoleon?- Nu-mi aduc aminte, zice elevul...- Uite, o să încerc să te ajut. Napoleon a murit la șase ani după Waterloo....- Dar eu nici nu știu când a murit Waterloo...- Iubitule, descrie dragostea pe care mi-o porți.- E ca și cum aș număra stelele.- Oaauu!… Adică infinită?- Nu, pierdere de vreme.