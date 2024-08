Doi tipi la închisoare:- Câți ani ți-au dat?- 10...- Pentru ce?- Am spart un geam la serviciu.- Doar pentru atât? Unde lucrezi?- Pe un submarin....Recent a fost efectuat un sondaj de opinie în Italia, cu întrebarea: Credeți că sunt prea mulți străini în țară? Rezultatele au fost următoarele: 15% dintre respondenți au răspuns "Si", 10% au spus "No", iar 75% dintre respondenți au spus: "Ei, pe dracu’!".Ieri seară, mă aflam la bar, când am primit un apel de la soția mea:- Cina este gata! strigă ea. Dacă nu ajungi acasă în 20 de minute, să știi că o voi arunca la câine!- Nu fi absurdă, îi răspund. Ce vină are el?Un electrician își găsește băiețașul bandajat la un deget.- Ce ai pățit?- Am prins o albină care avea un capăt neizolat.Polițistul rutier către șofer:- Vă rog să coborâți din mașină!- Sunt prea beat, urcă tu!- E de vânzare câinele ăsta?- Da, de vânzare.- E rasă pură, are arbore genealogic?- N-are nevoie, folosește orice arbore.- Trezește-te repede nevastă, trezește-te că arde casa!- Salvați mobila! Salvați mobila! se aude un geamăt din dulap.