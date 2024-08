-Bulă, de ce nu scrii?-Eu nu are creion, doamna.-Nu e corect sa spui ''eu nu are creion''. Fii atent, se pronunță astfel: ''Eu nu am creion, tu nu ai creion, el nu are creion, noi nu avem creioane.-Dar cine a furat toate creioanele?O blondă la un interviu este întrebată:- Câți soți ai avut?- Ai mei? Sau în general?Mama își sună fiul.Mama: Unde ești?!Fiul: La un club de striptease.Mama: Ai văzut deja ceva ce nu trebuia să vezi?Fiul: Hm...da.Mama: Pe taică-tu?Fiul: Pe soră-mea.O femeie s-a înfuriat atât de tare pe soțul ei încât i-a făcut bagajele și i-a zis să plece. În timp ce se îndrepta spre ușă, ea țipă: "Sper să ai parte de o moarte lungă, lentă și dureroasă"El se întoarce și răspunde: "Deci...vrei să rămân?".Instructorul nostru de zbor își face mereu timp să răspundă la întrebările stupide ale începătorilor. Un tip întreabă: "Dacă parașuta nu se deschide și nici cea de rezervă nu se deschide, cât timp mai avem până să lovim pământul?”. Instructorul se uită la el și îi răspunde "Tot restul vieții".O femeie la vreo 40 de ani ajunge la doctor, după o viață desfrânată, căutând salvare.− Doamnă... cel mai bun lucru pentru dumneavoastră este să vă lăsați imediat de țigări, cafea și băutură...− Doctore...nu merit ce-i mai bun, spuneți-mi ce e pe locul doi...-Bulă, ai citit ''Iarna pe uliță'' ?-Cum domnu' profesor, eu nu am citit nici vara pe terasă și mă întrebați dacă am citit iarna pe uliță?