-Ascunde-te, Bulă, strigă bunica, uitându-se pe vizor. Învățătoarea vrea să știe, probabil, de ce ai lipsit de Ia școală.-Ascunde-te tu!-De ce eu?-Pentru că i-am spus că ai murit.Soția către soț:- Dragă, trebuie să-i spui fiului nostru să nu se însoare cu proasta aceea!- Asta-i culmea, de parcă pe mine m-a atenționat cineva.Discuție între un colonel și un sergent:- Soldat, du-te și udă florile din curte.- Dar plouă afară domnule colonel.- Nu-i nimic, îți iei umbrela.Ieri am fost la o înmormântare. L-am întrebat pe preot care este parola la wireless:- Aveți puțin respect pentru mort, mi-a răspuns preotul.- Fără spații și cu litere mici?Profesoara:- Bulă, care fluviu e mai lung: Prut sau Mississippi?- Mississipi.- Bravo, măi Bulă. Cu cât e mai lung?- Cu șapte litere.Anunț online:- Salutare, doresc să mă angajez ca șofer pe dubă, menționez că nu am carnet.Răspuns:- Te angajez eu, menționez că nu am dubă, găsim o soluție.