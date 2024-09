- Șeful mi-a făcut astăzi un cadou.- Dar nu pari prea bucuros.- Mi-a dat Codul Penal!Un tip îi spune altuia:- Ești prost! Ești extraordinar de prost! Nu este posibil să fie cineva atât de prost! Nu am văzut niciodată un astfel de prost! Dacă ar exista un concurs de proști, ai fi pe locul doi!- De ce pe doi?- Pentru că ești prea prost pentru a fi pe primul!Un politician ţine un discurs electoral:- Adversarul meu, deputatul în funcție, v-a furat pe rupte timp de 4 ani... Dați-mi şi mie o șansă!Un oltean vine la bar:- Două sute de răchie, în două pahare.- De ce în două pahare, că ești singur, întreabă barmanul.- Am un prieten plecat în Afganistan și mi-a spus să beau și pentru el.În sat, la discotecă, la căminul cultural:- Domnișoară, dansezi?- Nu.- Atunci hai să ne ajuți să împingem un tractor.Profesorul se străduiește să lămurească elevilor proverbul „Drumul cel mai scurt e și cel mai bun”.- Tata zice că nu-i așa! spune un elev.- Zău? Și ce meserie are tatăl tău?- Șofer de taxi.Test de italiană la polițiști. Examinatorul, un colonel de poliție, îl întreabă pe unul din polițiști:- Come ti chiamo?La care acesta răspunde:- Ma per che?- Maperche și mai cum?