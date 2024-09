De ce are ciocănitoarea cioc?Ca să nu dea cu capul în copaci!- Presupunem că vă-nsuraţi cu una dintre gemenele identice. Ce metodă aţi folosi pentru a vă deosebi soţia de sora ei?- Niciuna.- Cum se numește când merge totul bine?- Halucinație.DIETA ZIUA 1:Am eliminat toată mâncarea nesănătoasă din frigider.A fost delicioasă.– Bună ziua, aici e clubul nostalgicilor?– Da, dar nu mai e ce-a fost…– Dragul meu, cred că maşina noastră are apă în motor!– Draga mea, tu măcar știi unde este motorul?– Da, în mașină.– Și mașina unde e?– În lac.- El ți-a povestit despre aventurile trecute?- Nu.- Ce măgar. Dar tu lui?- Nu.- Bravo!- Cum, joci poker, acasă, cu soția?- Nu am ce face, e singura modalitate de a-mi recupera o parte din salariu!