Un puștan stă de vorbă cu taică-su:– Tati, cum a ieșit testul ADN?– De azi zi-mi nenea Viorel.Dialog între doi prieteni:Ștrulă: Tu stai lângă mare și nu știi să înoți? Cum se poate așa ceva?Bulă: Dar ce? Tu dacă stai lângă aeroport, știi să zbori?Un ginere îi face complimente soacrei:- Ești o comoară!- Vai, îți mulțumesc, zise ea rușinându-se…- Dar, orice comoară trebuie îngropată!- 112?- Da! Spuneți!- Nevastă-mea gătea și a căzut!- Și care e urgența?- Știți cumva cât trebuie să las orezul ca să nu se prindă?- Soțul meu are 65 de ani și umblă după femei. Ce să fac?- Staţi liniştită, şi câinele meu aleargă mereu după maşini, dar n-a prins niciuna!- Andrei, de ce zici că sunt cea mai geloasă nevastă din lume?- Alinuțo, îți dau un singur exemplu. Mai ții minte când te-ai supărat pe mine că nu apari în poza mea din buletin?- Iubitule, e trecut de miezul nopții și musafirii nici nu se gândesc să plece.- Draga mea, ce ar fi să le cânți tu ceva…Vasilica: Am auzit că soțul tău a murit, condoleanțe.Măria: Așa e. Fix la 3 luni după nuntă.Vasilica: Înseamnă că nu s-a chinuit mult …-Iubitule, ți-am făcut clătite și am lovit puțin mașina.-Ce ai făcut?- Clătite!– Domnule doctor, mă doare capul când mă dau jos din pat!– Încercați să coborâți prima dată picioarele!– Fă-ți bagajul! Plecăm în vacanță!– Unde iubi?– La rude, tu Ia măică-ta, eu Ia Mamaia!– Auzi, tu cât ai salariul?– 300 de euro fără ceva.– Fără cât?– Fără 150.