– Din păcate, soacra dumneavoastră mai are de trăit o oră, operația nu a reușit…– Nu-i nimic domnule doctor, voi răbda!Care este diferența între salariul minim și o canapea?O canapea poate să susțină o familie.Ajunge ardeleanul în gară și întreabă la informații:– O plecat trenul de Cluj?– Da!– De când?– De trei minute.– No, n-am întârziat mult.Care este diferența dintre bunică și poliție?Bunica când te vede, te întreabă dacă ai mâncat. Poliția când te vede, te întreabă dacă ai băut.– De ce cântă cocoșul toată ziua?– De bucurie: are puicuțe pe săturate și nici-o soacră!Soția și soțul stau de vorbă:– Nelule, Gicu a luat-o pe soacră-sa la el și o duc foarte bine împreună! Ce-ar fi ca și mama…– N-am nimic împotrivă! Vezi dacă o primește și pe ea.Ce este un punct negru între două puncte albe?Un purice cu vată în urechi.Am întrebat-o pe soția mea ce anume i-a plăcut mai mult la mine. Fața sau corpul meu?Ea a spus: „Simțul umorului”.Merge un schelet la medic.Medicul: Acum se vine?